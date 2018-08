Bývalý kanonýr Klose prožil úspěšný trenérský debut

Bývalý německý fotbalový útočník Miroslav Klose prožil díky výhře týmu Bayernu Mnichov do 17 let nad Wiesbadenem 3:1 úspěšný debut na lavičce bavorského velkoklubu. Pro čtyřicetiletého mistra světa z roku 2014 to byla premiéra v roli hlavního kouče.