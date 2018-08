Neuvěřitelný gól! Směje se mu celý svět

Celý svět se směje. Takový gól se jen tak nevidí a na Ostrovech šílí nadšením. Anglie nasázela Mexiku na ženském mistrovství světa hráček do 20 let šest branek, vzpomínat se bude hlavně na tu poslední. Výstavní trefu do šibenice nečekejte, spolehněte se však, že zírat budete s otevřenou pusou. Podívejte se na přiložené video.