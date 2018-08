Nigérie zažehnala hrozbu suspendace od FIFA

Nigerijský svaz se dostal do problémů během fotbalového mistrovství světa v Rusku, kdy jeho vedení převzal Chris Giwa. Politik, jenž byl v roce 2016 potrestán pětiletým zákazem působení ve fotbale, sesadil právoplatně zvoleného Amajuho Pinnicka.

FIFA dala Nigérii čas do dnešního poledne, aby situaci vyřešila. Pokud by svaz nebyl zpět v rukou řádně zvolených zástupců, čekala by ho okamžitá suspendace ze všech mezinárodních soutěží.