Český gólman prožívá snový start v novém týmu. Jsi jako Hašek v Naganu, chválí ho kolega

Prožívá skvělý start do nového angažmá. Fotbalový brankář Zdeněk Zlámal, který v červenci přestoupil ze Zlína do Heart of Midlothian, v úvodu sezóny září. V nejvyšší skotské lize se nejprve podílel na vysoké výhře 4:1 nad Hamiltonem, poté vychytal slavný Celtic (1:0) a vše završil v pohárovém utkání proti Dunfermline (1:0), ve kterém předvedl několik povedených zákroků.