MLS má nového gólového rekordmana! Trefil se také Ibrahimovic

Martínez překonal o jednu branku rekord, o který se dosud dělili nejlepší střelec prvního ligového ročníku Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) a Bradley Wright-Philips (2014).

„Je to pro mě velká úleva," řekl bývalý hráč FC Turín, který MLS hraje od loňského roku a dosud v ní nastřílel 47 gólů v 45 zápasech. K rekordnímu zápisu mu letos stačilo 26 utkání.

„Věděli jsme, že Josef ten rekord překoná, byla to jen otázka času. Je dobře, že se mu to povedlo takhle brzo. Může teď hrát v klidu," řekl trenér Atlanty Tata Martino. Martínez má ještě osm zápasů na to, aby rekord vylepšil. Atlanta je v čele soutěže s náskokem pěti bodů na New York Red Bulls.

V losangeleském derby otevřel skóre Zlatan Ibrahimovic, který poslal Galaxy do vedení v 15. minutě 499. gólem své kariéry a 15. v dresu LA. Na konečných 1:1 vyrovnal v úvodu druhého poločasu z penalty Carlos Vela.