Nevídaná fotbalová estráda. Útočník po gólu odešel do šatny, co se dělo, když se vrátil?

Nevídaná fotbalová estráda z Afriky baví fanoušky na celém světě. Na svědomí ji má útočník týmu Orlando Pirates. Když zařídil gól svého týmu, zatleskal fanouškům a hodil dres. Nikoliv však na oslavu, jelikož následně demonstrativně odešel do šatny, i když zápas pokračoval. Po přestávce se vrátil na lavičku s ledovou bandáží na noze, ale show fršela dál, do hlavní role se k hráči přidal rozhodčí. Co se dělo se podívejte na přiloženém videu.

Zpočátku to nevypadalo na nějakou divočinu. Piráti vstřelili gól. Gabuza poslal míč před branku a nešťastný obránce jej poslal do vlastní sítě. Jednatřicetiletý útočník pak pelášil před hlavní tribunu, cestou si strhl dres, který pak demonstrativně hodil do hlediště, odkud na něj se zaťatou pěstí pořvávali. Fandové mu urážkami dávali najevo, že měl dávno proměnit své šance...

To útočníka ještě víc rozzuřilo. Fanouškům zatleskal a následně signalizoval, že střídá a zamířil do šatny, i když běžela teprve 35. minuta. Trenér týmu i spoluhráči nechápali, co útočník předvádí za divadlo a snažili se jej zastavit. Všechno bylo marné, muselo se střídat.

Po přestávce show pokračovala, když se Gabuza za pomoci spoluhráče přibelhal na lavičku, odkud chtěl sledovat zbytek utkání. Jenže měl smůlu. Hlavní roli v šarádě převzal rozhodčí, když přišel ke střídačce a udělil hráči dvě žluté karty za sebou a následně vytasil červenou. První žlutá byla za svlečený dres, druhá za nesportovní chování a odchod ze hřiště. Takže Gabuza musel do šatny znovu, tentokrát nedobrovolně, ale definitivně.