Na kalkulace je brzy, ale nahoře chceme vydržet co nejdéle, říká trenér Dynama

Fotbalisté SK Dynamo České Budějovice se výhrou nad dosavadním lídrem druhé ligy FK Ústí nad Labem posunuli po šesti kolech soutěže do čela tabulky a po středečním pohárovém úspěchu na půdě FK Litoměřicko se chystají na sobotní duel v Pardubicích. „Zatím nám to vychází a chceme v úspěšném tažení pokračovat," řekl budějovický trenér David Horejš v rozhovoru pro Sport.cz.

Co pro tým znamená aktuální první místo v druholigovém zápolení?

Je to příjemné, ale špička tabulky a v podstatě i celá soutěž je hodně vyrovnaná. Vážíme si každého vítězství, třeba proti Ústí to byl kvalitní zápas s velmi silným soupeřem. Věříme, že se v popředí udržíme co nejdéle.

Vítěz soutěže postoupí přímo do první ligy a další dva celky budou hrát baráž. Sledujete svůj bodový náskok před čtvrtou příčkou?

Snažíme se spíše řešit jiné věci. Na kalkulace ohledně umístění je příliš brzy, zbývá nám odehrát čtyřiadvacet kol. Stát se může všechno. Hlavně chceme pořád pracovat na stabilizaci výkonů.

Přijímáte roli jednoho z favoritů?

Hodláme se soustředit sami na sebe. Hlavními adepty na vrchol tabulky by měly být Jihlava a Brno, kde mají hráče, kteří ještě nedávno hráli první ligu. Týmy, které loni bojovaly ve druhé lize o záchranu, jsou nahoře, naopak například Třinec, který se dlouho pohyboval vepředu, je dole.

V létě vám odešli klíčoví hráči Mashike Sukisa a Pešek do Liberce, Filip Hašek po skončení hostování ze Sparty působí v Bohemians Praha 1905. Bylo těžké je nahradit?

Zpočátku to vypadalo na velké oslabení. Ale kluci se vypracovali do první ligy a dostali jsme za ně nějaké peníze. Po přestupu šli výš, tak by to mělo být. Mužstvo se nám ale podařilo vhodně doplnit o Ledeckého, Geberta, Mrsiče, Havelku a naposledy o Grajciara z Příbrami.

Jak se posily projevují?

Havelka byl v kádru Liberce, ale v jeho věku je pro něj potřebné, aby dostával herní prostor, což ve Slovanu úplně neměl. Jsme rádi, že je v Budějovicích. Grajciar je zkušeným fotbalistou, který dokáže rozhodovat zápasy. Třeba při poháru v Litoměřicích dal první, a tudíž postupový gól.