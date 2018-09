Slavil jako Ronaldo a pobavil hvězdné spoluhráče

Nádhera. Pravačkou práskl do míče a vymetl horní růžek. Kdyby takový gól padl v nějakém šlágru, byl by jistě ozdobou televizních sestřihů. Největší hvězda Kanárků ho sice dala jen na tréninku v New Yorku, kde se Brazílie chystá na přípravný zápas s USA, stejně kolem toho ale byl pořádný humbuk.

Za všechno totiž může Neymarova oslava. Ten se totiž prohnal kolem parťáků z národního týmu a vše zakončil v postoji ála Cristiano Ronaldo. Co tím sledoval? Rýpal snad na dálku do rivala kvůli tomu, že se zatím v italské lize nedočkal v dresu Juventusu vstřelené branky?