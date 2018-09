Lístek za euro na trapas reprezentační úrovně. Výsměch, čertil se slovenský útočník

Na evropské scéně se dlouho nic takového nestalo. Spory mezi vedením dánského fotbalu a tamními reprezentanty o odměňování za mezinárodní zápasy vedly k tomu, že esa stávkují.

A tak se před přátelákem řešily nevídané záležitosti.

Futsaloví reprezentanti, kteří přispěchali na pomoc, dumali jestli vydrží větší časovou zátěž na celém hřišti po celou dobu utkání. Zjišťovalo se také, že na Slovensko přijeli borci rozmanitých povolání, pojišťovák, youtuber... Jako to tak bývá, kdy reprezentace toho či onoho jen trochu vyspělejšího státu hraje třeba s Andorou či San Marinem.

Ale tohle byli Dánové... Proslulý „dynamit". Amatéři ze třetí či čtvrté ligy se v jejich barvách dozajista mohli těšit na jedinečný zážitek. Ale co Slováci. Ti zuřili už od chvíle, kdy se začala tahle podivnost rýsovat.

Novopečení reprezentanti přitom neudělali ostudu. „Mysleli jste, že přijedou nějací kovbojové. Tempo nebylo vysoké, vydrželi do konce," konstatoval slovenský kouč Ján Kozák pro slovenská média s tím, že v dnešní době není problém při dodržení taktiky vcelku spolehlivě odbránit utkání i proti poměrně silnějšímu soupeři jakým v tomto případě Slováci byli.

Chyběl i kouč

Už proto, že proti nim nestáli žádní Kasper Schmeichel, Christian Eriksen či Simon Kjär a další borci, kteří byli na nedávném MS. Jen zcela neznámí hráči porůznu posbíraní jen proto, aby fotbalové Dánsko zabránilo ještě větší ostudě - nenastoupení k mezinárodnímu utkání. Chyběl i kouč Age Hareide, jeho post zaujal mistr Evropy z roku 1992 John Jensen.

Slováci alespoň stihli upravit vstupné. Nejdražší do trnavského hlediště bylo původně za 26 eur, nakonec bylo jednotné - 1 euro jako na nějaký okresní přebor. S tím, že za lístky koupené v předprodeji se peníze vracely.

Návštěva nakonec nebyla nejhorší - 6432 diváků. Viděli jednoznačný průběh. „Zápas mi ukázal dost, i když jsem původně měl jiné představy," bral zavděk Kozák podivnou přípravou. „Teď už ale přemýšlím o dalším zápase," upínal se k nedělnímu boji s Ukrajinci ve Lvově.

Fanoušci se podivovali, proč jeho svěřenci Dány nevyprovodili třeba sedmigólovým přídělem. "Pro diváky to byl nezáživný zápas. Hlavní bylo vyhrát, povedlo se, ale to, že jsem dal gól futsalistovi, je dostatečně vypovídající o celém zápase. Celé je to trochu smutné," hodnotil autor jedné ze slovenských branek Albert Rusnák.

„Byl to zvláštní zápas za zvláštních okolností. Museli jsme ho odehrát, a tak jsme ho odehráli. Ale bylo to aspoň lepší než trénink, "hodnotil další reprezentant Adam Nemec povinné vítězství, k němuž svůj tým nasměroval vedoucí brankou.

Zblízka hlavou překonal brankáře Christoffera Haagha, mimochodem i hrajícího asistenta futsalového družstva Jaegersborg Boldklub... Dělal Slovákům nemalé problémy. "Osobně si myslím, že je to výsměch do tváře nám i celé UEFA. Protože takové věci na mezinárodní úrovni by se neměly stávat. Těšili jsme se na Dány, na jejich první mužstvo, protože by to byl soupeř, který by nás dokázal dobře prověřit," dodal Nemec.