Ibrahimovic a spol. přišli před koncem MLS o trenéra

Včera

Zkušený Guus Hiddink dostal za úkol dovést čínské fotbalisty na OH do Tokia v roce 2020. Jednasedmdesátiletý Nizozemec byl dnes jmenován trenérem výběru do 21 let a připojil se tak k jinému slavnému kouči Marcellu Lippimu z Itálie, jenž vede čínskou seniorskou reprezentaci.