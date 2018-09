Senzace! První trefa v sezóně a hned aspiruje na Gól roku

Prásk. Dělovka ze třiceti metrů bouchne o břevno, odrazí se za brankovou čáru, pak znovu cinkne do brankové konstrukce. Nakonec míč spadne na bezmocného gólmana a odkutálí se do sítě. Parádní trefa hodná šampióna rozvášnila fanoušky. Takhle válí řecký Olympiacos na startu řecké ligy. Na výstavní gól se podívejte v přiloženém videu.

Paráda, jakou vykouzlil guinejský záložník Mady Camara, by byla ozdobou kterékoliv slavné soutěže a nejspíš by mohla okamžitě aspirovat na Gól roku. Padla sice „jen" v řecké Super League a pro Camaru byla první v sezóně, stejně však stojí za vidění. Patří do kategorie těch, kdy brankář nemá nejmenší nárok zasáhnout a fanoušci šílí nadšením. Olympiacos i díky ní vyhrál nad Asteras 2:1 a po třech kolech má na kontě plný počet bodů při skóre 8:1.