Bizarní vlastenec! Domácí stál nakonec výhru

Nerozhodným výsledkem 1:1 skončil nedělní duel čínské fotbalové Superligy mezi celky Kuang-čou a Čchung-čching. Hosté v podstatě vytěžili z minima maximum, protože na půdě v tabulce lépe postaveného soupeře sami gól nevstřelili, celek Kuang-čou si totiž vstřelil vlastence. A to dost bizarního!

Po necelé hodině hry se za bezbrankového stavu probil do šance Fernandinho, ale když už se stálo, že domácí obrana ve spolupráci s brankářem průnik brazilského útočníka zlikvidovala, dezorientovaný I Tcheng při snaze uklidit míč do bezpečí trefil spoluhráče Chuang Čeng-jü, od kterého se balón odrazil do sítě.

Ze závěrečného náporu vytěžili fotbalisté Kuang-čou jen vyrovnání, a tak jim po remíze patří v průběžné tabulce sedmá příčka, tým Čchung-čching je těsně nad sestupovým pásmem čtrnáctý.