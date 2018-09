Kam se hrabe Bolt! Ostře bez přípravy, z Karibiku jde do boje nejrychlejší posila v historii českého fotbalu

Sportovní svět shodou okolností sleduje jiný přestup z atletiky k fotbalu. Trvalý na rozdíl od toho dočasného Maslákova. Proslulý Usain Bolt trénuje s australským týmem Central Coast Mariners a už si i zahrál. To hlavní ho však teprve čeká.

Zato česká atletická hvězda půjde do pro ní neprobádané sféry naostro rovnou. „Sleduji Usaina na sociálních sítích, takže vím, že už nastoupil v zápase v Austrálii, ale už jsem nehledal, jestli hrál dobře, nebo ne. Ale docela mě zajímá, jak to bude třeba za tři měsíce," říká Maslák, trojnásobný halový mistr světa a Evropy v běhu na 400 m.

Jak se to s jeho účastí v zápase na jihu Moravy vlastně seběhlo? „Oslovil mě známý Karel Štogl, který s námi jeden rok trénoval atletiku a kdysi hrál fotbal. Poslední dobou jsme byli hodně v kontaktu a nějak jsme se bavili, že zase začal a jestli bych to nechtěl taky zkusit," líčí Maslák.

Netají, že je docela zvědavý. „Je mi jasné, že hrát fotbal není jednoduché, a je to úplně jiná fyzická aktivita, než na kterou jsem zvyklý. Takže jsem si to chtěl vyzkoušet," pokračuje s tím, že v sezóně by do fotbalové vřavy rozhodně nevstupoval, i když o zdraví se nebojí.

„Půjdu do toho naplno, ale vím, kde jsou moje hranice. A zbytečným střetům se budu snažit vyhnout," nastiňuje před soutěžní premiérou v novém odvětví. Jeho karta na FAČR je zcela čistá, u jeho jména svítí zelená tečka potvrzující, že má zaplacené členské příspěvky a že ve III. třídě Břeclavska může nastoupit.

Tvrdí, že sám nemá oblíbený tým. Nebo snad nechce přiznat pro koho bije jeho fandovské srdce? „Spíše se kouknu na dobrý fotbal a je mi jedno, kdo hraje."

Rád by se viděl na hrotu, rozhodně však nepřeceňuje své dovednosti a spokojí se s jakýmkoli místem v sestavě. „Nevím, jestli moje zakončení je dost dobré. Spíše bych se viděl na nějakém postu, kde bych toho co nejméně mohl pokazit. Myslím, že pravý kraj obrany bych zvládl nejlépe," dodává.

Jak se Vranovice vypořádají s nejrychlejší posilou v historii českého fotbalu? Bude Maslákův fotbalový debut podobný tomu Boltovu? Nastoupí vůbec v základu? Kolik vstřelí gólů? U jihomoravského moře bude o posile, která nabírala sílu v Karibiku, jasněji.

Diváci se mohou bavit nejen samotným zápasem druhé nejnižší domácí soutěže. Kromě tradičních atrakcí, mezi které patří fotbalové klece nebo populární poločasové klání fandů, je připravena i střelnice. Tedy fotbalová.

Dokážete za minutu nastřílet víc gólů z voleje než třeba Maslák nebo Petr Švancara? Kibicující Švanci bude ambasadorem domácího týmu a pro tohle utkání se stane mentorem, motivátorem a asistentem asistenta trenéra. Hostující Vranovice mají na své straně taky hvězdu, i když trochu z jiného odvětví, Petra Bendeho. Zapěje na vítěznou notu?