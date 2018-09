Návrhy z říše fantazie? Fotbalové MS kráčí k dalším novotám

S rozšířením počtu účastníků fotbalového MS přicházejí na scénu spekulace o dalších novotách při vrcholné události. Ta nejbližší se uskuteční za čtyři roky v Kataru. Že se přesune z léta do předvánočního času, je jasné, ale podle všeho může dojít i na další zásadní obměny.

Fotbaloví fandové mnohdy přestávají stíhat všechny návrhy a plány o rozšiřování počtu účastníků šampionátu. Ruku v ruce s tím přicházejí další úvahy o změnách, které budou nevyhnutelné. Dá se čekat konec remíz, jak plyne z vyjádření šéfa FIFA Gianniho Infantina. A možná už na pouštním MS v Kataru. Zní to možná jako návrh z říše fotbalové fantazie. Vše ale záleží jen na možném dodatečném rozšíření počtu účastníků. Pokud by se v šestnácti tříčlenných skupinách se dvěma postupujícími hrálo už v Kataru a ne až podle původních plánů v roce 2026 v USA, Kanadě a Mexiku, došlo by k tomu téměř se stoprocentní jistotou.

Výsledky ve tříčlenných skupinách by totiž mohly přinášet mnohem více zapeklitých komplikací v určování postupujících než při čtyřech účastnících. Proto se rýsuje konec remíz.

Při nerozhodném stavu by se kopaly penalty, které by mohly výrazně rozrušit bodové i gólové rovnosti jednotlivých týmů. Vítěz rozstřelu by získal prémiový bod k tomu ze základní hrací doby. Píše o tom polský web sportowefakty.wp.pl i další média.

Šéf FIFA Infantino je přitom zjevně pro to, aby o účast na MS v budoucnu nepřišla opravdu žádná fotbalová země, a je tak patrné, že rozšíření na 48 zúčastněných může nastat už při nejbližší příležitosti.

„Podívejte se, jaké státy chyběly v Rusku: Nizozemsko, Chile či Itálie. A třeba takový finalista Chorvatsko se na mistrovství dostal až z baráže," připomíná Infantino.

Jako pro obchodníka je pro něj těžko myslitelná absence jakékoli fotbalové velmoci, i když ani další rozšíření mu v tomto směru pochopitelně nepřinese jistotu. Pravděpodobnost účasti všech důležitých to ovšem výrazně zvyšuje.

O větší počet účastníků MS už při příštím šampionátu letos v dubnu požádala jihoamerická federace CONMEBOL, jasno ale zatím není. „Rozhodnou teprve jednání s hostitelskou zemí," nechává záležitost otevřenou Infantino.