Smolař roku! Parádní dělovka pod víko, jenže do vlastní branky

Výstavní dělovka, která by byla ozdobou špičkových evropských lig, ale také vlastní gól, o kterém se bude jeho střelci dlouho zdát. K tomu vyloučení i penalty a také oslava ve stylu Cristiana Ronalda. Tohle byl prostě šlágr se vším všudy. Co na tom, že v kategorii šestnáctiletých, kdy Jemen vyhrál nad Jordánskem vysoko 5:1. Na parádní kousky se můžete podívat v přiloženém videu.

Jemen - Jordánsko. A ještě v kategorii hráčů do 16 let? Na první pohled pro českého fanouška jen ztráta času. Kdo se však podívá na zmíněné video, neprohloupí. Tak třeba gól Jemenců na 3:0 byl výstavní. Rozehrávka trestného kopu nakrátko a následná dělovka do šibenice, to byla pastva pro oči, z níž snad neměli radost jen hráči týmu, kteří gól inkasovali. Ani střelec nejspíš netušil, jaká paráda se mu povede, a pelášil se o radost podělit se spoluhráči u lavičky.

Daleko horší pocity přišly pro Jordánce o chvíli později. Jejich gólman sice zneškodnil velkou šanci, jenže dobíhající obránce napral míč dělovkou s pomocí břevna do vlastní sítě. To už bylo na prohrávající tým moc. Gólman vztekle odkopl míč, jeden z obránců pro změnu na znamení zmaru ulehl na trávník. Naopak jemenský mladík, který zahodil gólovou šanci a měl zpytovat svědomí, s nelíčenou radostí a pusou od ucha k uchu utíkal k rohovému praporku, kde slavil ve stylu Cristiana Ronalda.