Nuda? Nečekaný host zaměstnal gólmana i obránce a byl za hvězdu

Netradiční hvězdu měl zápas nejvyšší soutěže v Gruzii. Dvacet minut před koncem bezbrankového mače musel sudí přerušit hru, jelikož na hřiště vběhl pes. Když už se to nepodařilo střelcům, alespoň on zaměstnal brankáře jednoho z týmů, a pobavil i přítomné fanoušky. Co se na hřišti dělo se můžete podívat v přiloženém videu.