Řepku zase řeší soud. Prodal luxusní auto, které nebylo jeho

Auto původně používala Řepkova bývalá partnerka Vlaďka Erbová, která s ním v roce 2014 najela do exekutora. Auto zabavila exekutorská kancelář, od které ho odkoupila firma podnikatele Františka Pivody. Ta ho Řepkovi opět pronajala, nebyl ale majitelem auta.

„Věděla jsem, že pan Řepka přišel o řidičský průkaz a auto mu stojí u domu. Napadlo mě, že se ho zeptám, jestli by ho náhodou nechtěl prodat," uvedla u soudu žena.

Řepkovi věřila

Peníze mu předala v hotovosti v baru v Praze 6 v prosinci 2016. „Řekl, že není na něj psáno, ale že nebude problém ho do dvou tří měsíců na mě přepsat," pokračovala svědkyně. Řepkovi, jehož zná přes pětadvacet let, neměla prý důvod nevěřit.

„Nenapadlo mě ani ve snu, že by tam nemělo být něco v pořádku. Je to sportovec, všechny své peníze si vydělal poctivě," dodala s tím, že Řepka sám přišel s návrhem, že by měli o obchodu mít alespoň „papír o půjčce", na kterém stálo, že pokud by na ženu auto nepřepsal, do roka by jí onen milión korun vrátil.

Jenže čas plynul a Řepka se k přepisu neměl. „Urgovala jsem ho, kdy na mě vůz přepíše. Říkal, že se to už řeší, že to chce čas," řekla žena u soudu.

Jenže čas plynul a Řepka přestal platit měsíční nájem auta, a i když podle vyjádření jednatele firmy Pivoda nad Řepkou držel ochrannou ruku, trpělivost došla. „Pan Řepka přestal úplně komunikovat, jakoby se odmlčel," uvedl jednatel firmy Jiří Otáhal.

Sám Řepka k soudu nepřišel, soudkyně Alice Havlíková jednání po necelých dvou hodinách odročila na počátek prosince, na kdy Řepku opět předvolá, stejně jako další svědky, které navrhuje obžaloba.

Soud by ani tak ve čtvrtek nemohl rozhodnout, protože musí počkat na výsledek odvolacího jednání z Brna, kde Řepka dostal zatím nepravomocně půlroční trest vězení za podání falešných inzerátů, které měly poškodit jeho bývalou partnerku Vlaďku Erbovou.