Ibrahimovic překvapil návštěvou zachráněné thajské fotbalisty

Švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovic překvapil osobním setkáním dvanáct thajských chlapců, kteří byli v červenci zachráněni ze zatopené jeskyně. Když byli malí fotbalisté v pondělí hosty televizní show americké herečky Ellen DeGeneresové, kanonýr Los Angeles Galaxy k nim přišel do studia. Tým pak pozval na zápas MLS a rozdal všem dresy i týmové oblečení klubu Galaxy. Chlapci ve věku 11 až 17 let a jejich pětadvacetiletý trenér uvízli v létě v jeskynním komplexu v Thajsku, kde je uvěznila stoupající voda. Po dvou týdnech byli během třídenní záchranné akce vyproštěni a získali si pozornost celého světa. Nyní si užili další díl popularity v USA. Ibrahimovic do studia vstoupil ve chvíli, kdy thajští fotbalisté vyřkli jeho jméno, protože je jejich idolem. "Tihle kluci jsou mnohem statečnější než já. Prokázali týmového ducha, trpělivost a víru, proto je to asi nejlepší tým na světě," chválil Ibrahimovic, který do Los Angeles přišel na jaře z Manchesteru United. Zachránění thajští chlapci z týmu "Divočáci" byli mimo jiné pozváni na finále mistrovství světa do Ruska, na vyhlášení nejlepších hráčů v Londýně či si zahráli na slavném stadionu Monumental argentinského velkoklubu River Plate. Zúčastnili se před pár dny i slavnostního zahájení olympijských her mládeže v Buenos Aires.