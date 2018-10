Rooney dotáhl D.C. United do play off MLS

Anglický fotbalista Wayne Rooney vystřílel D.C. United postup do play off americké ligy MLS. V předposledním kole dvěma góly zařídil výhru nad New York City 3:1 a vytáhl tým z Washingtonu z chvostu tabulky až na páté místo Východní konference jen o skóre za Philadelphii, která doma i s Bořkem Dočkalem v sestavě prohrála 0:1 s New York Red Bulls.