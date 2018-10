Trápil Čechy, teď má po sezóně. Ukrajinec Jarmolenko si přetrhl achilovku

Ukrajinský fotbalista Andrij Jarmolenko, který v nedávných zápasech Ligy národů trápil českou reprezentaci, si v sobotním utkání anglické ligy s Tottenhamem přetrhl Achillovu šlachu. West Hamu tak bude chybět do konce sezóny.

Osmadvacetiletý krajní záložník se v zápase s Tottenhamem skácel na trávník a hned bylo vidět, že jde o vážné zranění. Původně se zdálo, že má poraněný kotník, který hodně natekl. Vyšetření ale odhalilo trhlinu ve šlaše a nutnost operace. Jarmolenko bude mimo hru minimálně šest měsíců.

Pro West Ham je to zpráva o to horší, že už má na marodce několik opor Manuela Lanziniho, Jacka Wilsherea, Andyho Carrolla a Carlose Sáncheze. "Mimo máme čtyři hráče ze zálohy. Je to špatné, ale musíme dál pracovat s hráči, které máme k dispozici," řekl trenér Manuel Pellegrini.

Jarmolenko bude chybět i národnímu týmu Ukrajiny v závěrečném duelu Ligy národů na Slovensku. Za reprezentaci odehrál 80 zápasů a dal 36 branek. Jednu vstřelil právě v předchozím duelu se Slovenskem. Hodně vidět byl i v obou zápasech proti Česku.