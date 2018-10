FIFA bude jednat o změně MS klubů a světové Lize národů

S oběma návrhy přišel předseda FIFA Gianni Infantino, podle kterého je obě soutěže připravena podpořit skupina investorů částkou 25 miliard dolarů během dvanácti let počínaje rokem 2021. Proti už se však postavili zástupci světových lig a také evropská fotbalová unie UEFA.

Celosvětová Liga národů by se stejně jako její evropská obdoba, jejíž první ročník právě probíhá, hrála na jednotlivých kontinentech ve skupinách, z nichž by se dalo postoupit a sestoupit. Soutěž by pak v lichých letech vyvrcholila turnajem pro nejlepších osm reprezentací.

Změny mistrovství světa klubů Infantino zatím neprozradil. V minulosti se však uvažovalo o rozšíření ze sedmi na 24 týmů. Turnaj by se také konal jednou za čtyři roky, zatímco nyní se hraje každý rok. Výkonnému výboru však bude podle mluvčího FIFA předloženo několik variant.

Se změnami ani se zavedením nové Ligy národů nesouhlasí představitelé světových lig včetně anglické, španělské a německé, kteří proto v dopise požádali FIFA o odložení hlasování. "Nikdo to s námi neprobral a ani neproběhla žádná studie možných následků," uvedl zástupce sekretáře sdružení evropských soutěží Alberto Colombo.

Proti byla v minulosti i UEFA, jejíž předseda Aleksander Čeferin označil Infantinův návrh za "velmi cynickou a bezcitnou snahu všechno zpeněžit" a obvinil FIFA, že chce "prodat duši fotbalu".

Předseda organizační komise soutěží FIFA a šéf dánského svazu Jesper Möller se zase pozastavil nad tím, že Infantino stále nezveřejnil, jací investoři chtějí nové soutěže podpořit. Další pochybnosti mají funkcionáři také kvůli už nyní velmi nabitému soutěžnímu kalendáři.