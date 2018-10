Kolaps legendy ve studiu odstartoval chvíle hrůzy. Nečekaný záchranář je hrdinou Anglie

Měla to být slavnostní chvíle, kdy měl Hoddle dostat dort v televizním studiu k 61. narozeninám. Jenže bývalý manažer národního týmu Anglie nečekaně zkolaboval. Hosté ve studiu ztuhli hrůzou, sedmačtyřicetiletý Simon si ale věděl rady a zahájil první pomoc včetně dýchání z úst do úst, neváhal použít ani defibrilátor. Tvrdě makal až do příjezdu záchranky. Ta legendu odvezla do nemocnice.

„Všichni ve studiu BT Sport - Robbie Savage, Paul Ince a Harry Redknapp - mě chválili poté, co jsem to udělal. Ale já jim jen odpovídal, že jsem jen udělal, co jsem musel udělat. Nešlo o to, že to byl Glenn Hoddle, stejně bych pomohl každému. Kdybych to neudělal, mohlo dojít na nejhorší," vykládal hrdina. Ten následně navštívil hvězdu i v nemocnici, kde mu za pomoc při záchraně života poděkovala i rodina anglické legendy.

„Patří mu obrovské díky. Odvedl zázračnou práci," složil poklonu záchranáři Paul Ince, někdejší hvězda Manchesteru United. „Všichni, co pomohli, jsou hrdinové. Zejména Simon," doplnil pak bývalý reprezentant Walesu Savage. Ve stejném duchu hovořil i Harry Redknapp.

Glenn Hoddle se v nemocnici podrobil operaci, ale jeho život by nyní neměl být v ohrožení. Nikdo nepochybuje o tom, že včasný zákrok ve studiu mu zachránil život. Rodina pak poděkovala všem fanouškům a známým za podporu, které se jí v těžké chvíli dostalo.