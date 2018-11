Účast v superlize bude znamenat vyloučení z MS, varoval Infantino

Předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino varoval, že hráči, kteří by se zapojili do uvažované superligy, nebudou smět nastoupit na mistrovství světa. O plánech nové soutěže pro elitní evropské kluby v minulých dnech psal například německý magazín Der Spiegel; opíral se přitom o informace pocházející z platformy "Football Leaks", která získala množství dokumentů a e-mailů.

Nezávislou superligu údajně chtějí založit nejbohatší evropské kluby, nespokojené se současnou podobou Ligy mistrů. Účast v ní by však pro hráče znamenala zákaz startu na MS a v dalších soutěžích FIFA a jejích konfederací. "Tato hrozba existuje. Ti, kteří jsou za to zodpovědní, by měli mít tolik rozumu, aby si to před tím nevratným krokem uvědomili," uvedl Infantino na tiskové konferenci v Curychu.

Předseda FIFA je zastáncem nového formátu mistrovství světa klubů, na němž by mělo hrát více týmů než současných sedm. O přesné podobě se zatím jedná, podle Infantinova vyjádření však tato soutěž bude každopádně lepší než uvažovaná superliga.

O možném založení nezávislé superligy se hovoří už zhruba dvě desítky let. Právě tato hrozba v minulosti vedla k zásadním reformám evropských pohárových soutěží.