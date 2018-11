Vlastňák roku. Brankář kiksem daroval soupeři gól

Fotbalový Suzuki Cup nehrají Ronaldo ani Messi, přesto se fanoušci na záběry z mezinárodního turnaje rádi podívají. Může za to gól, který má na triku thajský brankář. Chvíli před koncem Filipínec Jovin Bedič vypálil, ale jeho ránu tečoval jeden z bránících hráčů. V tu chvíli neměl thajský gólman nárok. Zkameněl na čáře a proměnil se v diváka. Nejprve měl kliku, míč cinkl o tyč a poskakoval podél brankové čáry směrem ke druhé tyči. Už už to vypadalo, že branka nepadne a gólman si může oddechnout.

A pak to přišlo. Gólman se rozhodl že míč rukou odpálí do bezpečí. To však neměl dělat. Zákrok se mu totiž nepovedl a do balonu šťouchl tak nešťastně, že zaplul k tyči do sítě. A světě byl Vlastňák roku, na který fandové jen tak nezapomenou. Zápas skončil nerozhodně 1:1.