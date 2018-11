Kamerun přišel o fotbalové mistrovství Afriky v roce 2019

V Kamerunu se o titul afrického mistra mělo hrát od 15. června do 13. července. Už delší dobu se ale ozývaly hlasy, že by mělo být pořadatelství zemi odebráno, protože nestíhá budovat potřebnou infrastrukturu. Hostitelé se dostali pod tlak i proto, že do finálového turnaje poprvé postoupí 24 namísto 16 týmů.

Nový pořadatel by měl být vybrán do konce roku. Jako kandidát se nabízí Maroko, které se v minulosti neúspěšně ucházelo o finálový turnaj mistrovství světa.