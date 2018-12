Američany povede dosavadní kouč fotbalistů Columbusu Berhalter

Proto po nepovedené kvalifikaci rezignoval loni v říjnu Bruce Arena, přestože předtím s týmem vyhrál Zlatý pohár i mistrovství Střední a Severní Ameriky. O start v Rusku Američané přišli v posledním kvalifikačním zápase po prohře s Trinidadem a Tobagem.

Pětačtyřicetiletý Berhalter za reprezentaci odehrál 44 zápasů, Columbus vedl posledních pět let. Předtím trénoval švédský klub Hammarby. "Hrál jsem za národní tým, takže vím, co to znamená reprezentovat naši zemi. Je to ohromná čest," řekl.

Ve funkci střídá dočasného kouče Davea Sarachana, který mužstvo vedl místo Areny ve 12 zápasech; tři vyhrál a čtyřikrát s ním remizoval. Během své krátké éry dal poprvé v reprezentačním dresu šanci 22 fotbalistům.