Dodatečný dárek pro Panenku, ale i útěcha pro Bergra

Při trachtaci v Dejvickém divadle se ovšem vzpomínalo nejen na Bělehrad. Velký fotbalový fanoušek Ivan Trojan, který byl jedním z iniciátorů záchrany pražských Bohemians, když už byli na pokraji klinické smrti, se svěřoval, s jakým gustem a chutí se ujal nahrávání zmiňované audioknihy.

A že ve studiu strávil spoustu času, to také neopomněl dodat. „Jedenáct čtyřhodinových sekvenci a k tomu pochopitelně pokaždé čtyři hodiny domácí přípravy. Ale stálo to za to. Znovu jsem si potvrdil, že v každé době fotbal odrážel a odráží dění ve společnosti. Za první republiky se férovost promítla i do chování na hřišti a vzájemné úcty hráčů a funkcionářů k sobě navzájem, stejně tak fotbal poznamenala divoká devadesátá léta. Se vším, co jsme tehdy prožívali. A dneska zase ve společnosti i fotbale platí, že účel světí prostředky. Proto jsme tam, kde jsme," meditoval nad audioknihou, která se zrodila na základě komiksu vydaného přesně před rokem.

I postava sparťanské legendy Jana Bergra je v něm ztvárněna, takže i jeho příběh Ivan Trojan namluvil. Na letenskou současnost tudíž musela přijít při křtu také řeč.

„My měli sparťanské srdce a DNA. A trenéra Ježka nad sebou. Ale dneska? Zbytečné mluvit," kroutil Berger hlavou, kam že to současná Sparta kráčí a co všechno zažívá.

„Fotbal spojí i nespojitelné," snažil se mu dodat trochu optimismu Trojan, ale na Bergrovi nebylo patrné, že by ho právě tahle pravda přesvědčila.