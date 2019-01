Zakryjte tetování! Přikázalo vedení čínským fotbalistům

#AsianCup2019 Round of 16:



Thailand 🇹🇭 vs 🇨🇳 China

Iran 🇮🇷 vs 🇴🇲 Oman

Jordan 🇯🇴 vs 🇻🇳 Vietnam

Japan 🇯🇵 vs 🇸🇦 Saudi Arabia



South Korea 🇰🇷 vs 🇧🇭 Bahrain

Qatar 🇶🇦 vs 🇮🇶 Iraq

UAE 🇦🇪 vs 🇰🇬 Kyrgyzstan

Australia 🇦🇺 vs 🇺🇿 Uzbekistan pic.twitter.com/a4L4rhJ6JW