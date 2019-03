ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Ukázalo se, že i pyro už je zločin. Co se dělo, je hlavně obžalobou státu

Blok odehraných zápasů započala Slavia v Seville velice nadějným výsledkem pro odvetu, protože v Praze bude opravdu o co hrát. 15. března roku 1961 hrál před 45 tisíci diváky na Strahově Hradec Králové s Barcelonou ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí 1:1, kdy góly dali Suárez a Zikán, a to by Slavii stačilo na postup. Hradci tehdy nikoliv, neb prohrál před 130 tisíci diváky v Barceloně 0:4 a účastníkům to navždy připomínaly darované hodinky s emblémem FC Barcelona. Je tomu 58 let a návštěva Španělů v Československu byla první od druhé světové války.

Způsob, jakým Slavia vstoupila do zápasu byl šílený. Přihrávku prostředkem hřiště před vlastní vápno na hráče, který je zády do hry a není zjevně úplně sám, jsem zažil v roli trenéra československé dorostenecké šestnáctky na turnaji v Saint-Malo ve Francii proti Portugalsku a ve všech mužstvech, co jsem potom trénoval, ji zakázal. Ostatně to riziko založení útoku tímto způsobem dokumentoval v zápase národního týmu proti USA vyhozením míče Petr Čech na Daridu.

Před nějakým zápasem Liberce v Evropské lize jsem Jindřichu Trpišovskému říkal: Největší smůlu má trenér, který má hráče, co mají smůlu, tak ti přeji hodně štěstí. Takto se Slavii v Seville dokázal převrátit na to, že největší štěstí má trenér, co má hráče, kteří mají štěstí. Protože dát gól a nevědět o tom je unikum. Ale štěstí přeje připraveným a bez vlastního přičinění by ta herní situace nenastala. To, že následně v domácí lize porazí Ostravu 4:0 s bilancí 10:0 na střely a 14:4 na rohové kopy, svědčí o mnohém.

Slávisté měli důvod k radosti, Baník z Edenu vyprovodili čtyřgólovým debaklem.

Vlastimil Vacek, Právo

Abychom tedy neměli jen takový v tabulce odtržený italský Nedvědův Juventus je spojeno s mobilizací Sparty. Významnou roli hraje příchod Dočkala, jenže já věděl už při jeho odchodu do Číny, jaká to bude pro Spartu ztráta. Pokládám si totiž za čest, že jsem ho mohl trenérsky vést v Liberci.

Samozřejmě, že se hovoří o spolupráci s Kangou, ale to že vedle něj může získávat zápasové zkušenosti šestnáctiletý Hložek, je vynikající. Když mně hrál za reprezentaci Mario Holek a v Brně hrál ve středu pole s Poláchem, říkal jsem mu, jaký je to pro něho dar. Nám se totiž kvůli odchodům hráčů do zahraničí vytratilo z fotbalu učení se mladších hráčů od starších přímo v zápasech na hřišti. Když starší stoper řekl mladšímu obránci: Tohle mi tady dělat nebudeš, tak to mělo větší váhu než poučky trenérů.

To, co se dělo v hledišti, je hlavně obžalobou státu, že si s tím neumí poradit. A že si pleteme fanoušky s kriminálními živly. Má snad fotbalový fanoušek zájem na tom, aby na hru pro dým neviděl a jeho milovaní hráči do plic místo kyslíku dostávali kouřové zplodiny z dýmovnic? A ukázalo se, že i pyro už je zločin.