Rekordman Vrba těsně porazil Trpišovského. Ještě, že jsem si dal hlas, žertoval plzeňský kouč

Při slavnostním vyhlášení, focení se s trofejí i během následného setkání s novináři byl Vrba ve výtečné náladě. „Škoda, že pohár je jenom jeden. Možná by stálo za zvážení vyrobit malou kopii, kterou by si člověk mohl nechat. Takhle mi pokaždé po focení přinesou krabici, do které trofej uložím a tím to končí," vtipkoval Vrba.

„Napadá mě jediná možnost, jak si ji vzít. Rozbít ji, a posbírat si pár střípků. Jestli ale příští vítězové ankety budou opatrní jako já, pohár vydrží ještě dlouhý čas," dodal s úsměvem Vrba, který by se přimlouval za změnu v pravidlech ankety. Hodnotil by spíš kompletní sezonu, tedy podzim-jaro, než celý kalendářní rok. „Anketa je takhle zvláštní, zohledňovány jsou úspěchy za půlky dvou sezon," podotkl plzeňský kouč.

Tomáš Vaclík vyhrál anketu Fotbalista roku

FAČR

V anketě měl velkého soupeře. Stříbrného trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského předstihl o pouhé tři hlasy. „Ještě, že jsem si dal hlas," žertoval dál Vrba. „Ne, teď vážně. Vyrovnanost vyplývá z toho, že Slavia byla úspěšná. Je také oceněním Jindry Trpišovského, co s ní dokázal momentálně. Já jsem vyhrál díky mistrovskému titulu a postupu do Ligy mistrů. To bylo rozhodující," uvedl Vrba.

Na tuzemský trůn usedl premiérově před devíti lety, kdy s Plzní kráčel za prvním mistrovským titulem. S Viktorií pak získal další dva ligové grály (2013, 2018), třikrát jí dovedl do základní skupiny Ligy mistrů.

Zleva David Lischa, Pavel Vrba, Tomáš Vaclík a Kateřina Svitková

Vlastimil Vacek, Právo

„Vážím si každého úspěchu, který s Plzní dokážeme. V roce 2011 to začalo, Viktorka začala jít výrazně nahoru. Někteří hráči z té doby ukončili kariéru, někteří zůstávají. Jsem rád, že se brání stárnutí, a utvrzují plzeňské fanoušky, že mají pořád kvalitu," uzavřel Vrba.