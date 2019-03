Eden vítá dalšího giganta. Překoná Barcelonu?

Soupeři zvučných jmen se v těchto týdnech valí do Edenu. Nejen Sevilla, kterou před pár dny fotbalisté Slavie poslali ze hry v Evropské lize, a Chelsea, kterou vyzvou v dubnu, ale už dnes se na domovské půdě červenobílých představí i Bayern, a to v ženském provedení. Slávistky rozehrávají čtvrtfinále Ligy mistryň. Pokusí se přitom nakročit k senzačnímu prvnímu postupu mezi čtyři nejlepší. Zápas začne v 18:30, odveta je na programu za týden v Německu.

Pražský tým se mezi čtvrtfinalisty dostal podruhé za sebou a potřetí v historii. Loni ve čtvrtfinále svěřenkyně Pavla Medynského vypadly s jiným německým celkem Wolfsburgem, v roce 2016 pak s Lyonem.

Slávistky loni na podzim v osmifinále vyřadily favorizovaný Rosengard, který ve Švédsku porazily 3:2 a doma s ním hrály 0:0.

Bayern nemá v ženských evropských pohárech takový zvuk jako jeho mužská verze. Teprve podruhé si zahraje čtvrtfinále Ligy mistryň, kde v předminulé sezoně vypadl. V bavorském klubu působí i reprezentační útočnice Lucie Voňková, dvojnásobná nejlepší fotbalistka ČR, která ale v poslední době zápolila se zraněním.

Slávistky v pátek prohrály derby se Spartou 0:2 a proti Bayernu věří v lepší výkon. "Je to obrovský svátek, Bayern je pojmem v ženském i mužském fotbale. Myslím, že je to takový rozdíl, jako když hrála Plzeň proti Realu. Prostě jsou mnohem větší klub, všechno mají na vyšší úrovni. Ty hráčky jsou mnohem techničtější, rychlejší, ale my zase máme to srdce a dokážeme se víc rvát. Takže na tohle bychom se mohly spolehnout," uvedla nejlepší česká fotbalistka roku 2018 Kateřina Svitková.

Slávistky se chtějí inspirovat muži, kteří před pár dny v osmifinále Evropské ligy překvapivě vyřadili Sevillu. "Měly bychom si z nich vzít příklad a přenést to do toho zápasu. Myslím, že minimálně na remízu je naděje určitě, nic není předem ztracené," uvedla slávistická záložnice.

"Přece jen v Česku ženský fotbal stále není na takové úrovni jako jinde. Například teď o víkendu hrála Barcelona s Atléticem a bylo tam asi 60 tisíc lidí. Tady určitě nepřijde plný Eden, ale bylo by skvělé, kdyby to minimálně překonalo návštěvu z roku 2014, kdy na náš zápas proti Barceloně přišlo skoro čtyři a půl tisíce lidí," dodala.