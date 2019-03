Porazit 4:0 Mexiko, to už se nikomu z nás nepovede, roplýval se nový kouč jednadvacítky Krejčí

„Vyhrát 4:0 nad Mexikem, to už se podle mě nikomu z nás nepovede," připomínal Karel Krejčí jednoznačný výsledek v duelu na závěr přípravy. Poslal do něho hráče, kteří nenastoupili proti Islandu, a ukázalo se, že šlo o prozíravý tah.

„Během soustředění vypadali všichni hráči dobře a cítili jsme, že chtějí bojovat o místo v sestavě. Proto jsme se rozhodli dát všem stejnou šanci," vysvětloval trenér.

Oslava vítězství ve stylu haka 🏉💪 #ceskarepre U21 pic.twitter.com/d4HzXocTUb — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 25. března 2019

„Nechci výhru nijak přeceňovat, ale každopádně jde o dobrý výsledek a zároveň i slušný herní projev. Navíc jsem rád, že se v zápasech objevovaly věci, jež jsme nacvičovali v trénincích. Vyhráli jsme prostě zaslouženě, a navíc po pěkných brakách, kterých jsme mohli dát i víc." připomínal Krejčí některé zahozené šance, do nichž se jeho svěřenci dostali.

„Klíčovým momentem pro vývoj střetnutí byla gólová šance Mexičanů, kterou za nerozhodného stavu zlikvidoval brankář Trmal. Samotného by mě zajímalo, jak by se zápas vyvíjel, kdyby šli Mexičané do vedení a jak bychom se s tím popasovali. Stejně důležitý byl gól, který jsme dali z penalty a jenž nás uklidnil, což vygradovalo v druhou branku hned po změně stran," glosoval Krejčí vysoké vítězství.

Martin Gregor, FAČR

„Jsem hrozně rád za všechny kluky z realizačního týmu i za všechny hráče, které jsme na tento sraz povolali, protože zdravá konkurence není vůbec špatná a vytváří dobré klima v týmu. Myslím, že všichni kluci ukázali charakter a chemii týmu. Pokud budou přistupovat dál ke všemu stejně zodpovědně a budou plnit to, co po nich chceme, budeme pro každého soupeře nepříjemní," netajil Krejčí, že někteří hráči mu přístupem předvedenými výkony příjemně zamotali hlavu.

„Řada kluků v klubech nenastupovala, nebo měla zdravotní problémy, což je třeba případ Ondry Šašinky. Ale i tak dal tři branky a prokázal střelecké schopnosti. A to samé platí i o ostatních," přiznal trenér jednadvacítky, že před červnovým srazem bude muset o nominaci hodně přemýšlet.