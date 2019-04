Půjde v otcových stopách? Ronaldinhův syn podepsal svou první profesionální smlouvu

Ronaldinhův syn João Mendes de Assis Moreira podepsal šestiletý kontrakt s klubem Cruzeiro, který hraje nejvyšší brazilskou soutěž Série A. Čtrnáctiletý fotbalista tak bude za tento tým válet až do svých dvaceti let, pokud si ho dříve nevyhlédne žádný velkoklub tak, jako se to stalo v případě jeho otce. Ten v roce 2001 putoval přes oceán do francouzského PSG.

Pro mladíka se jedná o první profesionální kontrakt v jeho kariéře. A představitelé klubu doufají, že se syn slavného otce brzy prosadí do prvního týmu. Vzhledem k nízkému věku si však na svou šanci bude muset přeci jen nějakou dobu ještě počkat.

„Podepsali jsme jednu z vycházejících hvězd brazilského fotbalu se zajímavými hráčskými vlastnostmi. Doufáme, že se brzy prosadí do prvního týmu," vyjádřili se ke své nové posile představitelé klubu z města Belo Horizonte.

„Cruzeiro mi otevřelo dveře do světa fotbalu. V klubu je vynikající struktura týmů a dobrá pracovní morálka, cítím k organizaci velikou náklonost a doufám, že jim brzy naplno předvedu svůj talent," řekl sebevědomý João Mendes.