Marcelův syn Enzo řádil v dresu Bílého baletu. Na hřišti předvedl fotbalovou parádu

Brazilec Marcelo může být právem hrdý na to, co v žákovské kategorii předvádí na hřišti jeho syn Enzo. Obránce Bílého baletu o víkendu umístil na sociální sít Instagram video, na kterém jeho potomek doslova řádí v útoku mládežnického týmu Realu.

Devítiletý Enzo jako by svému slavnému otci z oka vypadl. Po tátovi zřejmě zdědil i fotbalový talent. Jeden z malých hráčů během víkendového duelu centroval míč do vápna, talentovaný Enzo se pověsil do vzduchu a předvedl parádní fotbalové zakončení.

Na zbylých dvou videích pak malý Brazilec přidá další dvě branky. Po jedné z nich běží svou trefu pravačkou oslavit přímo s Marcelem, který utkání sledoval za brankou. Enzo nosí na zádech stejné číslo jako táta, tedy dvanáctku.

Že nejde o ojedinělý výstřel do tmy, o tom svědčí i to, že to není poprvé, kdy se Marcelo pochlubil výkonem svého potomka. Když Enzo minulý rok debutoval v žákovském dresu Bílého baletu, byl z toho rovněž hattrick.