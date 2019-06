Tvůj nejlepší zápas, utahovali si z Holeňáka

„Někteří vtipálci tvrdili, že to byl můj nejlepší zápas v kariéře," směje se Holeňák, který v nejvyšší české soutěži nasbíral celkem 404 startů. Rekordmanem v této statistice je právě Šilhavý s 465 odehranými duely.

„Míra na hřišti zraje jako víno, předváděl krásné akce a dával nádherné góly. Klidně by ještě mohl v lize hrát, postavu má stejnou, jako když začínal," chválí ho Šilhavý, který se s ním poprvé v jedné kabině setkal před dlouhými 23 lety.

Šilhavý: Z Holeňáka bude výborný trenér

„Poprvé jsme se potkali v Drnovicích, kam jsem přišel ve dvaceti letech," vrátil se Holeňák do roku 1996, kdy do malé obce u Vyškova přestoupil ze Zlína. V roce, kdy česká reprezentace uhrála na ME v Anglii senzační stříbro a Šilhavý tehdy už jako ostřílený mazák ve 35 letech pomalu končil kariéru.

„Přišel tehdy i s Bróňou Červenkou a pamatuji si, že oba měli velký respekt. Když jsme s nimi hráli dva na dva, byli hodně vykulení. Mysleli si, že nás přeběhají, ovšem nebylo tomu tak. I teď na to vzpomínal," usmívá se dnes 57letý kouč, který dovedl jako jeden z mála trenérů k mistrovskému titulu dva různé týmy, Liberec (2012) a Slavii (2017). „Věřím, že jednou z něj bude výborný trenér," předvídá Šilhavý Holeňákovi, momentálně asistuje kouči Liberce Pavlu Hoftychovi.

V jednom týmu se však málem potkali již před osmi let. Když Šilhavý přebíral v roce 2011 Liberec, Holeňák končil ve Slovanu kariéru. „Moje první kroky tehdy vedly k němu domů. Snažil jsem se ho přemluvit, aby to ještě nebalil a alespoň jednu sezonu ještě vydržel. Bohužel to nedopadlo. On v nadsázce říká: Vidíš, nakonec jste vyhráli titul a já bych vám to zkazil," prozradil s úsměvem Šilhavý. Dohromady je tak daly až narozeniny Frýdlantu.