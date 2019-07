Milionová nabídka a volné prázdniny k tomu? Slavný kouč nemá zájem a trpí

V prosinci dostal na Old Trafford padáka, od té chvíle kolem Mourinha svištělo klubové laso několikrát, ulovit se ovšem nenechal. Tvrdohlavě věřil, že dostane lepší nabídku a od července bude zase v pracovním procesu. Zmýlil se a tak má známý kouč po dlouhé době volné léto.

„Je to v podstatě poprvé, kdy mám čas na přemýšlení, poprvé po dvaceti letech, kdy jsem na konci července doma v Setúbalu. Mám hodně času na přemýšlení," líčil trenér. „Známí mi říkají, ať si to všechno užívám, že jsem to nikdy takhle neměl. Ale já jsem plný energie," naznačil bývalý kouč Porta, Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid či právě United, že už by rád zase vedl tým a vyhrával velké zápasy.

Neskrývá, že mu schází trénování. Letní lelkování, to není nic pro Mourinha. „Upřímně, nemůžu si to užít. Chybí mi fotbal, nejsem šťastný," přiznal pro Sky Sport. Přitom mohl mít angažmá dávno. Nabídka s vidinou pohádkového výdělku z Číny ležela na stole. Odmítl. „Proč? Nebyla na úrovni výzvy, po které toužím," konstatoval. „Musím být trpělivý a čekat na správnou příležitost. Ta musí mít úroveň hodnou kvalit trenéra, jakým jsem já," dodal.