Plzeňská ikona si prodloužila kariéru. Kde nyní hraje?

Jak jste na klub z Přední Kopaniny vůbec přišel?

Bydlím nedaleko v Horoměřicích. Ale ty hrají myslím nejnižší soutěž a tam se mi ještě nechtělo (usměje se). Když bylo jasné, že si chci ještě někde zahrát, tak byla Přední Kopanina jedním ze zájemců. Byl jsem si tam jednou zatrénovat a bylo to v pohodě.

Bylo rozhodující to, že v klubu působili či ještě stále působí fotbalisté, kteří prošli ligou?

Vím o tom, že tam spousta kluků s ligovými zkušenostmi hrála. Teď je tam Michal Pospíšil a Pavel Šultes. Tohle ale nehrálo roli. Důležité bylo spíš to, že i ostatní kluci jsou hodně šikovní.

Daniel Kolář se rozhodl pokračovat v kariéře. Jeho novým klubem bude Přední Kopanina.

FC Přední Kopanina

Máte za sebou první zápas, hráli jste nerozhodně 1:1. Jaký dojem na vás soutěž udělala?

Musím říct, že to bylo docela těžký. Hráli jsme proti poslednímu vítězi přeboru. Já navíc šel do zápasu po třech měsících, kdy jsem si kvůli zranění nekopl do balonu. Překvapilo mě, jak to bylo fyzicky náročné.

Zmínil jste, že o vaše služby stálo víc zájemců. Výš už jste hrát nechtěl?

Primární je pro mě práce sportovního manažera mládeže ve Viktorii Plzeň. Kdybych měl hrát někde ve vyšší soutěži, znamenalo by to třeba dojíždění daleko na zápasy. Já si občas zatrénuji s kluky v Plzni a myslím, že angažmá na Přední Kopanině je ideální.