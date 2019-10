Kovařík se nemusí omlouvat Berbrovi s Damkovou, potvrdil soud

Hotovo! Český fotbal je v pozoru. Nemůže za to žádný výsledek na zeleném pažitu, ale rozhodnutí soudu. Místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr a bývalá šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková si nevymohli omluvu od někdejšího fotbalového rozhodčího Tomáše Kovaříka. Zamítnutí jejich žaloby na ochranu osobnosti dnes pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. Partnerská dvojice se dožadovala omluvy kvůli rozhovoru pro deník Sport, v němž Kovařík v roce 2015 uvedl, že Berbr rozhodčí ovládá a ovlivňuje.

"Pravdivost výroků pana žalovaného (Kovaříka) byla prokázána. Jeho hodnotící soudy jsou založeny na reálném a pravdivém skutkovém základu. To, jak žalovaný popisoval angažmá pana žalobce (Berbra) a paní žalobkyně (Damkové), odpovídá tehdejší realitě," konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Soudce připomněl, že i tehdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta sám připustil, že partnerský vztah a současné zasahování Berbra do pracovních záležitostí Damkové byly systémovou chybou. "To skutečně evidentně systémová chyba byla. To je faktem a s tím se nedá nic dělat," uzavřel Novosad.

Bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta.

Vlastimil Vacek, Právo

Obvodní soud pro Prahu 9 dal původně v roce 2016 zapravdu Berbrovi s Damkovou, tehdy ale o žalobě rozhodovala soudkyně Sylva Mašínová, která měla blízké vztahy s Peltou. Odvolací senát se rozhodčího poté zastal s tím, že soudní řízení mělo velmi podstatné vady - například tu, že soud vůbec nepřipustil důkazy navržené Kovaříkem a vybral si jen důkazy výhodné pro Berbra a Damkovou.

Dagmar Damková v dubnu 2013 v hotelu Pyramida v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Spor pak dostal na starosti nový soudce a Mašínová čelila kárnému řízení, z nějž vyšla s ročním snížením platu o 30 procent. V dalším kole řízení už obvodní soud žalobu zamítl a správnost tohoto verdiktu nyní potvrdil i soud odvolací.

S tvrzením o Berbrových údajných mafiánských praktikách vystoupil v roce 2015 jako první rozhodčí Libor Kovařík, který následně ukončil kariéru sudího. Ke kritice se poté přidal Tomáš Kovařík a někteří další rozhodčí, na což Berbr a Damková reagovali sérií žalob.

Spor vyhrál i Kordula

Dvojice neuspěla ani ve sporu s dalším bývalým rozhodčím Antonínem Kordulou. Podle soudů byly jeho mediální výroky kultivované a nebyly ničím urážející. Tomáš Kovařík v tomto sporu vystupoval jako svědek. Mimo jiné vypověděl, že Berbr ponižoval rozhodčí na seminářích, kam správně vůbec neměl jezdit. Dále uvedl, že čtvrtý rozhodčí údajně musel nosit na zápasy telefon, aby v případě incidentu na stadionu mohl Berbr posoudit, zda má utkání pokračovat. Podle dalších svědků tlačil sudí k tomu, aby se vzájemně udávali.

Po Liboru Kovaříkovi požadují Berbr s Damkovou u soudu nejen omluvu, ale i 800 000 korun. Po dalším z kritiků, bývalém reprezentantovi Ladislavu Vízkovi, chtějí omluvu a sto tisíc korun.