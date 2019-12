Předčasný vánoční dárek? Gólman daroval soupeři gól nevídanou hrubkou

Thajští fotbalisté se na Hrách jihovýchodní Asie v Manile dočkali předčasného vánočního dárku. Gól zcela zdarma jim věnoval gólman vietnamské reprezentace do 23 let nevídanou hrubkou. Na to, jak si ve čtvrtečním zápase o postup ze skupiny nešťastník počínal, se můžete podívat ve videu níže.