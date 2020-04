Pellegrino se jako kouč vrátil do Vélezu, s kterým kdysi zářil

Argentinský trenér Mauricio Pellegrino povede ve své rodné zemi fotbalisty Vélezu Sarsfield. Osmačtyřicetiletý kouč se vrátil do klubu, ve kterém hrál v 90. letech na postu středního obránce devět let před odchodem do Evropy a získal s ním čtyři tituly a Pohár osvoboditelů. Ve funkci nahradil krajana Gabriela Heinzeho.