Imaginární zápas Brna se Slavií vynesl 1,2 milionu korun

Momentálně druholigový klub si dal za cíl virtuálně vyprodat někdejší slavný stadion za Lužánkami, kam v říjnu 1996 přišlo na zápas s Pražany 44 120 diváků, což je dosud nejvyšší návštěva v české lize. To se sice nepodařilo, vybraná částka ale přesáhla tehdy vybrané peníze za zápas.

Vstupenky si zakoupilo kolem 4000 lidí, někteří z nich si brali více lístků. Celkem se tak na imaginární zápas prodalo kolem 6000 vstupenek. Zájemci si je mohli koupit za základních 200 až VIP 10.000 korun, tehdy stála vstupenka dvacetikorunu.

"Jsem mile překvapen finanční částkou, za kterou jménem FN Brno děkuji klubu a lidem, kteří na ni přispěli. Prostředky budou využity ve prospěch zaměstnanců, kteří stáli v první linii. Ve prospěch lidí, kteří pracovali na infekční klinice, ve výtěrových stanech, v třídících střediscích, na urgentním příjmu. Kteří naskočili do boje proti nové infekci od prvního dne a nebáli se, neschovali se, nezavřeli se za několik západů, ale naopak tomu čelili," uvedl Štěrba.

Šek mu předal předseda představenstva klubu Václav Bartoněk spolu s bývalým fotbalistou Petrem Švancarou. "Je to impulz do dalších let. Tohle byl opravdu skvělý nápad, který nám dodá sílu, a jsem strašně pyšný, že se nám to povedlo," řekl Švancara.

Do sbírky se zapojili také příznivci a představitelé Slavie, kteří si kupovali vstupenky do pomyslného sektoru hostujících fanoušků. Připojilo se jich několik set v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským.

V Česku si fanoušci mohli kupovat virtuální lístky i na další fotbalové zápasy. Například Jablonec si "zahrál" podještědské derby s Libercem, Olomouc si připomněla pohárový souboj s Realem Madrid a Teplice zápas s Dortmundem. Výtěžky putují rovněž do tamních nemocnic.