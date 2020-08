ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Neměly by se místo testů na covid dělat ve fotbale raději testy IQ?

Od nepaměti to byl boj člověka s přírodou a v ní boj někoho s někým. Tak nějak logicky vznikl i boj člověka s virem. Oba se navzájem testují. Člověk testuje viry, aby se jich zbavil, vir testuje člověka z pohledu jeho schopností ve všech možných oblastech.

V našem fotbale jsme si otestovali, že schopnost, či z jiného pohledu neschopnost, dohrát soutěž máme. Teď si budeme testovat, zda máme schopnost soutěž zahájit a poté vůbec hrát. Jak na to, se dočtete v teletextu.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda chce, aby minimálně na podzim hráči před každým zápasem absolvovali testy na koronavirus. Radiožurnálu rovněž řekl, že vedení první a druhé ligy bude muset upravit řády, aby soutěže neparalyzovala karanténa, jak se tomu stalo v závěru tohoto ročníku.

Odezvu jsem si přečetl dokonce ve vlastním telefonu. „Dobrý den, trenére. Posílám námět do vašeho sloupku. LFA a Svoboda chtějí, aby před každým utkáním byli všichni testováni na covid... Takže dejme tomu 25 lidí v týmu krát 17 zápasů krát 1756 korun, což je zastropovaná částka za jeden test, činí dohromady 746 300 korun. A když to vynásobíme osmnácti týmy, jsme na 13 milionech 433 tisících 400 korunách za podzim. A pokud bude cena 2800 korun, což je skutečná cena testu, tak to bude 21 milionů 420 tisíc korun. K tomu MOL Cup a evropské soutěže. Co myslíte, nezbláznil se někdo? Možná by se měly spíše dělat IQ testy. Mějte pohodový víkend.“

On stejný problém řeší i hokej. Generální manažer hradeckého Mountfieldu Kmoníček říká: „Neumím si představit, že bychom v této chvíli platili z vlastních zdrojů testování celého týmu. Zvlášť kdy jedna taková akce vyjde na padesát tisíc korun. Každý týden tyhle peníze před zápasem vyhodit, když ještě vypadly příjmy? Ne, to nejde. To je pro klub neřešitelné. Pokud bychom museli tým pravidelně testovat, očekávám, že by se objevila možnost nějakých dotací.“

To Dušan Svoboda na připomínku: „Asi to bude kluby něco stát,“ říká: „To nepochybně. Ale pokud chceme udržet fotbalovou ligu při životě, tak teď není čas na tom šetřit!

A teď zpátky k selskému rozumu. Každý týden slyšíme, že menší počet zjištěných nakažených o víkendu je důsledkem menšího počtu testovaných. Ale nevyplývá pak snad z toho, že čím větší počet opakovaně testovaných sportovců, tím větší počet zjištěných nakažených a tím větší počet karantén, a tudíž tím menší předpoklad zdárně běžící soutěže?

Ján Kollár v básnické skladbě Slávy dcera napsal: „Co sto roku bludných hodlalo, zvrtne doba.“

Tak kampak se nám to asi zvrtne.