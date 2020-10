Kvůli koronaviru mají Ukrajinci proti Francii jen jednoho gólmana

Už před odletem do Francie musel opustit ukrajinský výběr brankář Andrij Pjatov, který měl stejně jako další hráč Šachtaru Doněck Taras Stěpanenko pozitivní test na covid-19. Pankiv byl povolán jako náhrada, ani on se však do branky nepostaví. Kvůli dvěma nakaženým hráčům Šachtaru vypadli z reprezentace i další čtyři nominovaní fotbalisté doněckého klubu.

Po utkání ve Francii čekají ukrajinské fotbalisty v sobotu domácí zápas Ligy národů s Německem a tři dny nato duel proti Španělsku.