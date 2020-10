Chovance by měl v čele komise rozhodčích vystřídat Ubias

Český fotbal by už měl mít komisi rozhodčích, která po restartu první a druhé ligy zaujme místo po odvolané komisi, v jejímž čele stál Jozef Chovanec. Bývalého internacionála a poté trenéra, který velel sudím téměř dva a půl roku, smetla korupční aféra, která v českém fotbale propukla zatčením místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra. Na Chovancovo místo měl být při dnešním jednání výkonného výboru podle zatím nepotvrzených zpráv inaugurován sedmačtyřicetiletý bývalý pomezní rozhodčí a nyní předseda komise technických delegátů FAČR Emil Ubias.

Jedním z důležitých bodů úterního jednání výkonného výboru FAČR, které vzhledem k současné koronavirové situaci probíhalo pochopitelně v online režimu, bylo právě ustavení nové komise rozhodčích.

„Půjde o prozatímní komisi, která bude fungovat po omezenou dobu tak, aby byl zajištěn chod ligových soutěží poté, co vláda ukončí aktuální koronavirová opatření. Zároveň budeme s LFA hledat vyhovující systémová a dlouhodobá řešení, a to i pro zbytek aktuální sezony," deklaroval předseda asociace Martin Malík poté, co oznámil rozpuštění Chovancovy komise.

Úterního jednání výkonného výboru se Malík, u kterého potvrdil pondělní trest na koronavirus pozitivní výsledek, musel zúčastnit z karantény.

Nový prozatímní předseda komise rozhodčích Emil Ubias působil v minulosti na scéně nejvyšší soutěže jako pomezní rozhodčí ve 107 ligových zápasech. Jistým členem komise je ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, kterého do komise deleguje právě LFA. Prvním úkolem komise bude předložení nových listin rozhodčích a delegátů, samozřejmě bez osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání.

„Naší prioritou je, aby systémová nastavení do budoucna neumožnila vznik obdobných situací jako je ta, jíž nyní čelíme. Profesionální fotbal řídí Ligová fotbalová asociace sdružující profesionální kluby a jí musíme dát do rukou efektivní nástroj zaručující na jedné straně absolutní nezávislost Komise rozhodčích FAČR dle konvence UEFA na komkoli, ale zároveň umožňující efektivní kontrolu klíčových rozhodnutí Komise zejména v oblasti delegace rozhodčích na jednotlivá utkání," avizoval už minulý týden Malík opatření, která by měla následovat.