FIFA zveřejní seznamy hráčských agentů, chce omezit jejich příjmy

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) chce zveřejnit seznamy fotbalových agentů a jejich příjmy, aby se zjistilo, kolik peněz z platů hráčů a částek za přestupy dostávají. Vedení FIFA kvůli snaze o snížení přestupových částek podle agentury AP vytvořilo kodex, na němž pracovalo už od roku 2017. Agent by podle něho měl na prodeji hráče vydělat maximálně deset procent ze sumy za přestup.

FIFA po sporech s vlivnými agenty zveřejnila kodex až nyní. Federace doufá, že ho prosadí do svých stanov co nejrychleji a bude jej moci používat už od příštího roku.

Svým krokem chce FIFA zmenšit vysoký počet agentů, kteří jen za loňský rok získali na provizích z hráčských přestupů 653 milionů dolarů (asi 15,7 miliardy korun). Celkem kluby v roce 2019 zaplatily za pořízení hráčů pod smlouvou osm miliard dolarů (178 miliard korun).

Za poslední čtyři roky se podle FIFA zisk agentů zvýšil čtyřnásobně. Vedení federace proto nyní klubům garantuje, že agent na prodeji hráče vydělá maximálně deset procent z přestupní částky. Nebude se tak opakovat situace z roku 2016, kdy jeden z nejvlivnějších agentů Ital Mino Raiola inkasoval za přestup francouzského záložníka Paula Pogby z Juventusu do Manchesteru United 25 procent toho, co anglický klub poslal do Turína.

Zástupci FIFA chtějí omezit počet agentů i z toho důvodu, aby předcházeli jejich střetu zájmů. Například Portugalec Jorge Mendes, který je mimo jiné agentem hvězdných krajanů Cristiana Ronalda a Josého Mourinha, má obchodní vazby s Wolverhamptonem. Čínští vlastníci klubu z Premier League mají totiž podíl v Mendesově hráčské agentuře Gestifude.

Od ledna 2022 navíc FIFA plánuje zřídit udělování agentských licencí, jehož součástí by měly být i testy zahrnující znalost smluv fotbalistů.