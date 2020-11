U fotbalistů Flamenga skončil po 101 dnech trenér Torrent

Osmapadesátiletý Španěl působil deset let jako asistent trenéra Pepa Guardioly v Barceloně, Bayernu Mnichov a Manchesteru City. Do Flamenga přišel z New Yorku City, který vloni při premiéře coby hlavní kouč dovedl do semifinále MLS.

V Brazílii měl platnou smlouvu do konce roku 2021. Ve 26 zápasech dovedl Flamengo k 15 výhrám, v posledních dvou zápasech ale jeho svěřenci utrpěli domácí prohru 1:4 se Sao Paulem a debakl 0:4 s Atléticem Mineiro.