Třetí kandidát na předsedu je tu. Chce ve fotbale velké změny, cítí Tvrdíkovu podporu

Nic překvapivého, tvář Fevoluce, hnutí, které se zrodilo po pádu bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra, byla brána za adepta na předsednický post, ač se to dlouho zdráhala vyslovit s tím, že jasněji bude po volbách v okresních složkách FAČR.

Tam Fevoluce posbírala několik úspěchů. Změna nastala v řadě okresů, situace před volbami je ovšem nepřehledná.

„Vnímám podporu, necítím se jako outsider, chci vyhrát," tvrdí Šmicer pro deník Sport. Nevylučuje nakonec třeba i spojení proreformních křídel - svého a Fouskova - proti Karlu Poborskému. „Momentálně mám v hlavě jen to, že chci být předsedou asociace a mít věci pod kontrolou," uvedl dále pro Sport bývalý fotbalista, nyní podnikatel a předseda klubu z Dolních Chaber, pražské periférie.

Vyjádřil se, že cítí i podporu šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, přiznává, že s dalšími kluby z velkého české tria - Spartou a Plzní - na toto téma ještě nejednal.

Jak tedy Šmicer vnímá celkové rozložení sil? „Teď po vyhlášení mé kandidatury jsme po mém soudu rozvrstveni ve třech polohách. Karel Poborský je tam za stávající strukturu, Petr Fousek obsadil střed, jeho vyjádření se mi leckdy zdají až příliš diplomatická, nechce se úplně vyhranit na jednu či druhou stranu, nechce si to s nikým rozházet. A pak jsme tu my, fevolucionáři," nastiňuje pro Seznam Zprávy, že se staví do pozice zastánců razantních změn v nejvyšších patrech fotbalu.

„I na Strahově chceme uskutečnit velké změny, zasáhnout do špatně nastavené struktury, vyměnit klíčové figury, ale rozhodně ne vyházet všechny, kdo tam pracují, to je nesmysl. Všechno by bylo regulérní, transparentní, se standardními výběrovými řízeními, to nemusí mít nikdo starost." uvedl pro Seznam Zprávy.

Má jasno mj. o tom, kdo by měl vést rozhodčí na prvoligové úrovni. Navrhuje bývalého arbitra Radka Příhodu, který ovšem s návratem do fotbalových struktur váhá.

Šmicer ujišťuje, že do kandidatury se nenechal dotlačit, ale lídrem českého fotbalu chce být z vlastní vůle. "Když jsem se zhruba před šesti měsíci přidal ke klukům z Fevoluce, uvědomovali jsme si, že český fotbal je v problémech. Z odposlechů pana Berbra, které se objevily v médiích, asi každý pochopil, jak to tady fungovalo. A my jsme se rozhodli iniciovat, aby se fotbal vydal po jiné cestě, k jiným principům." poukazuje slavný internacionál.

"Šli jsme na to odspodu, od regionů, chtěli jsme zkusit, jestli český fotbal opravdu projeví vůli ke změnám. S tím, že když se to povede v okresech, můžeme boj zvládnout i ve výše položených strukturách FAČR. Myslím, že regiony se rozhýbat podařilo. A ti kluci nám říkají: Teď je řada na vás. Podporu z okresů a krajů cítím, a tak chci udělat, co jsem slíbil. Podám kandidaturu na předsedu FAČR a naplním, co jsme celou dobu říkali. Vy to zkusíte změnit dole, a když to vyjde, tak i já nahoře," vysvětluje vývoj posledních měsíců.

Na Šmicrovu kandidaturu zareagoval také Petr Fousek.

„Předpokládám, že Vladimír Šmicer své oznámení dobře uvážil, protože podat kandidaturu na předsedu svazu je vždy v mnoha ohledech zodpovědná záležitost. Myslím, že přestože Fevoluce na počátku deklarovala, že o funkce nemá zájem, později svůj názor změnila," poznamenává další kandidát.

"Přestože se v některých pohledech lišíme, tak jsme určitě oba kandidáti, kteří chtějí reformovat český fotbal, což je na celé věci nejdůležitější. Hlavně ale zůstávám soustředěn na svoji vlastní kandidaturu, prezentuji svůj program a usiluji o co nejširší podporu," poukazuje Fousek.