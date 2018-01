Sedm gólů, devět asistencí. Vachoušek řádí v Německu, ale stíhá pracovat i pro Teplice

Jak se cítíte po zdravotní i herní stránce?

Na první ligu by to už nebylo, ale svým způsobem se udržuji v kondici. Ve čtvrté německé lize to mám jednodušší. Není tam takový stres a řekl bych, že se fotbalem více bavím. Ale trénovat se musí a také hledíme na výsledky. Domluvili jsme se, že do Německa nebudu jezdit tak často, což mi vyhovuje. Během půl roku jsem měl víc volného času.

Co říkáte na působení FK Teplice v první lize?

Šesté místo po podzimu je dobré. Začátek byl všelijaký, pak se to trošku změnilo. Myslím, že by měli Tepličtí ale určitě posílit. Kádr po odchodu Martina Filla do Baníku Ostrava a Alexandra Šušnjara do Mladé Boleslavi by potřeboval doplnit, nejlépe do každé řady o jednoho hráče. To je ale věcí klubu. Pevně věřím, že někoho ještě přivedou.

Jaká je vaše nynější pozice v teplickém fotbale?

Od prvního ledna jsem začal pracovat u mládeže. Zapojil jsem se do práce jako koordinátor dorosteneckých týmů od šestnáctky až po devatenáctku. Nechávám si půl roku na to, abych poznal, jak to bude vypadat. Byl jsem se podívat i na juniorku. Měl jsme i pár sezení ohledně jednání s hráči. Taková sportovní práce spojená s rolí manažera mládeže by mě asi bavila.

Pojďme zpět k vašemu angažmá v Neugersdorfu. Jak se vám dařilo?

Lidi jsou tam vděční. Hrajeme semifinále Saského poháru a chtěli bychom jej vyhrát, abychom se kvalifikovali do Německého poháru. Uvidíme, zda se to povede. Jezdíme k zápasům i do Lipska a Cottbusu, kam chodí hodně diváků. Já jsem na podzim dal v součtu čtvrté ligy a tamního poháru sedm gólů a měl jsem devět asistencí. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Po zápasech posedíme na stadiónu, poklábosíme a můžeme jet domů.

Česká stopa v Neugersdorfu je stále silná, to vám vyhovuje, že?

Čeští hráči působí v tomto celku dlouhodobě. Momentálně tam kromě mě jsou ještě Milan Matula, nově Honza Štohanzl a Tonda Rosa, na zkoušce je brankář Luděk Frydrych. Asistentem trenéra je Jirka Liška. Na podzim za nás hrál i Luboš Loučka, který se však přesunul na post asistenta trenéra juniorky v pražské Spartě. Těžko dostat do městečka u hranic s Varnsdorfem fotbalisty z Berlína nebo z jiných oblastí Německa, takže vazba na české hráče má pevné kořeny.