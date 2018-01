Češi předložili své návrhy na změnu stanov, jeden počítá s příjezdem normalizátorů

Už při první lednové schůzce nad úpravami stanov reagovali moravští vyslanci podobně. „Svůj návrh, jak podle požadavku UEFA naše stanovy změnit, neměli. Morava zatím řeší otázky spojené s právním pozadím této změny," potvrdil předseda FAČR Martin Malík.

První pohrozil Ukrajinec

Fotbalové stanovy se zakotveným dvoukomorovým systémem coby relikvií doby, v niž se zrodily, působí v posledním desetiletí problém na téměř každé volební valné hromadě. Ta, která se sešla loni v červnu v Praze, nepředstavovala výjimku. Nový předseda tam zvolen nebyl, výkonnému výboru byl prodloužen mandát do prosincové mimořádné valné hromady.

Na ni přijel ukrajinský místopředseda UEFA Hrihorij Surkis s drsnými pohrůžkami, že si český fotbal buď změní stanovy sám, nebo to udělá normalizační komise UEFA, která přijede ze Švýcarska. Dokonce v Nymburku určil i termín, do jakého termínu musí ke změně stanov dojít.

„Jde o únor, ale v tomto termínu se rozhodně mimořádná valná hromada nesejde. Nebylo by to reálné ani v případě, že bychom už teď měli na stole konkrétní variantu nových stanov, na které by existovala shoda," věří Malík v trpělivost, kterou UEFA projeví a nebude lpět na únoru.

„Vyslání normalizační komise do České republiky by totiž znamenalo katastrofu. UEFA a FIFA by převzala do své kompetence kompletní řízení českého fotbalu, implantovala by nám vlastní pravidla a vlastní stanovy," potvrzuje první muž českého fotbalu Martin Malík, že hrozba vyslovená Ukrajincem Surkisem je pořád aktuální.

Češi se čtyřmi návrhy, Morava s žádným

Ostatně, i návrh českých vyjednávačů s příchodem normalizační komise UEFA počítá. Ovšem až jako s krajní variantou pro případ, že by tři předchozí nebyly Moravou akceptovány.

Prvním návrhem je plnohodnotné zrušení komorového systému jak u volby předsedy, tak i u členů výkonného výboru. O všech volených funkcích by na valné hromadě rozhodovali přítomní delegáti bez ohledu na místní příslušnost.

Druhou variantou je zrušení komorového systému s tím, že by místopředsedové a předsedové Řídící komise byli nadále voleni podle svého bydliště.

Pouze třetí varianta ponechává dvoukomorový systém, ale s podmínkou, že nebude možné zablokovat volbu předsedy a že Čechy budou mít ve výboru tři své zástupce za kraje, zatímco Morava jednoho, aby to lépe odpovídalo současnému počtu krajů.

U volby předsedy česká strana doporučuje uvést v platnost stejný systém, jako má UEFA. V 1. kole vítězí kandidát, který většinově získá více jak 50 procent hlasů, ve 2. kole vítězí kandidát, jenž získá prostou většinu hlasů, přitom žádný kandidát nevypadává z voleb, ve 3. kole se opakuje model z 2. kola, ve 4 kole pak rozhoduje los.

Pokud by Morava ani jeden z těchto návrhů nepřijala, pak by podle českých vyjednávačů nebyl zapotřebí ani zvací dopis a fotbaloví normalizátoři ze Švýcarska by dorazili.

„Není proto jiné cesty než změnit stanovy tak, abychom fotbalové vedení vždy zvolili," znovu apeluje na obě vyjednávací skupiny Malík.