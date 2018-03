Švédové by mohli jet na MS i s Ibrahimovicem

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic by se kvůli mistrovství světa v Rusku mohl vrátit do reprezentace. Sám to připustil dva roky poté, co se po Euru s národním týmem rozloučil. Šestatřicetiletý fotbalista se však zotavuje z vážného zranění kolena a teprve v minulém týdnu začal v Manchesteru United pomalu trénovat.